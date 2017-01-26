台東縣府歲末傳愛送關懷 「雞吉向上」過好年 黃縣長允加強社會福利工作



(中央社訊息服務20170126 17:28:14)春節假期將至，黃健庭縣長為了讓遊民及弱勢民眾也能感受年節氣氛與社會大眾的關懷，臺東縣政府於今(26)日舉辦~歲末傳愛送關懷，「雞吉向上」過好年~物資發放活動，邀請人安基金會台東平安站共同參與，約有50餘位遊民及弱勢民眾領取，活動中由黃健庭縣長及饒慶鈴議長親手將年節禮盒、年糕、麻花捲、糖果等應景食品交給大家，並祝大家新年快樂。 由於近日氣溫偏低，縣府也在現場貼心準備熱食炒米粉、貢丸湯讓大家暖暖胃，另外春節假期長達六天，大部分商家及小吃店也都會暫時休業過年，因此縣府準備了暖暖包、外套及內衣等各式禦寒衣物及乾糧給參與活動的遊民及弱勢民眾，並告知大家年初二還將會在社會處繼續來發放物資，若有需求可於當日前往領取。 黃健庭縣長表示，歲末年終之際，家家戶戶準備過新年，但是有一群露宿街頭的遊民因為許多因素無家可歸，他非常關心遊民街友的健康、安全與就業問題，除指示社會處專責社工協助輔導關懷遊民外，今天也特別舉辦發送物資的活動，希望遊民及弱勢民眾能夠度過寒冬，並感受縣府及相關單位的溫暖。 經過多年的努力，臺東縣的經濟與環境逐年改善與成長，縣府積極打造宜居城市的同時，更不忘隨時關懷一時陷於弱勢的遊民與民眾，聖經上說「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的」，因為這樣的堅持及信念，縣府會持續為弱勢民眾付出心力，並鼓勵他們「雞吉向上」，支持與陪伴他們走出困境，重建生活，期盼透過歲末關懷活動讓大家能感受到社會的愛與溫暖。



訊息來源：台東縣政府



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