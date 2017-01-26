基隆市救國團「2017愛你一起~愛老人送年菜過好年」



(中央社訊息服務20170126 17:05:00)在農曆年即將來臨前，救國團基隆市團委會於1/25日下午12時，將今年春聯義賣暨跳蚤市場、義剪活動所得共計參萬捌仟元，由基隆市救國團之友聯誼會會長也是現任七堵區議員張耿輝代表救國團基隆市團委會全數捐贈華山基金會七堵天使站做失依長者年菜與長者照護之用，由站長吳世茂受贈。



近日持續低溫，且年節將至，特別準備了八菜一點心、抱枕及貼布致贈基隆全區共356位失依長者，希望在寒冷的冬天，讓長者們除感受濃濃的年節氣氛外，也過個溫暖的好年，並希望這樣的寒冬送暖活動並喚起各界共同關心弱勢照護與長者安養問題。 基隆市救國團之友聯誼會會長張耿輝表示，救國團春聯義寫義賣已施行多年，救國團在地方上公益活動不遺餘力，此次也非常感謝光華學習中心的書法老師們義寫春聯；另外像是心學園的成立，輔導中輟學生完成學業，鼓勵這些孩子們不要放棄自己，至今已有130餘位孩子從心學園順利畢(結)業，這些力量是不容忽視的；華山基金會七堵站站長吳世茂也表示，非常開心也非常感謝救國團的幫忙，捐贈資金幫助失依長者在歲末時節，能夠有豐盛的年菜可以享用，基金會以服務年長者為使命，主要投入失能、失依、失智長者的服務，無論是配送年菜、陪同就醫、舉辦活動，都需要社會大眾的支持與幫助，也希望社會大眾能投注更多心力，幫助弱勢、關懷失依長者。



訊息來源：中國青年救國團



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