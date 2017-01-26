台北「張老師」東區少年服務中心 團圓飯



(中央社訊息服務20170126 17:00:24)台北「張老師」中心在小年夜於台北市東區少年中心舉行東少團圓飯，由中心6位主任及社工員一人一菜招待高關懷少年們。社工們端出創意菜（生菜包維力炸醬麵）、馬玲薯燉雞翅、佛跳牆、油飯、人參雞湯、炒高麗菜、密汁排骨、甜甜圈，20個青少年出席並來領紅包！涂總幹事特別代表廖學茂主任委員出席加碼小紅包！本中心由台北「張老師」從民國99年與台北市政府社會局兒少科合作，以公辦民營的方式成立東區少年服務中心，期待藉此能提供社會邊緣或高危機青少年危機處理、行為輔導、親職教育及休閒場域提供等福利措施，並藉由充權的實務模式，讓青少年撇棄以往接受福利服務便接受負向標籤的烙印，進而改善其問題處理模式與能力，並藉此實現「健康青少年 社會新希望」的使命與目標。雖然孩子們有些偏差行為，希望我們的陪伴讓他們生命有不同的可能！



東區少年服務中心市政府委托的一個場館，有6位社工員進行高關懷青少年的後續追蹤及輔導。台北中心最主要的青少年服務項目。新年期間1月27日至2月1日休館,平日周二至周六下午16:00至19:00辦理社團活動、課業輔導，休閒設備、共食活動並在內湖區進行外展服務。歡迎中山區松山區及內湖的青少年在寒假期間來館動!



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訊息來源：中國青年救國團



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