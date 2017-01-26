救國團台北「張老師」春節期間不打烊



(中央社訊息服務20170126 16:58:07)台北「張老師」春節期間不打烊，陪您快樂分享，憂愁分擔。農曆新年假期即將展開，為服務社會大眾，台北「張老師」中心1980輔導專線春節期間陪伴民眾開心過年！



讓愛傳承，不斷線「張老師」基金會至今已邁入48個年頭，基金會創辦人也是1號「張老師」的宋時選先生生前，每年過年總會到台北「張老師」中心探望值班的專任及義務「張老師」們，他曾說過：「在大年初一時看到這群可愛又快樂的傻瓜，還守著電話，只為了立即提供溫暖的服務和關懷給需要的人，這樣的精神和信念，都讓我十分地感動。回想起來，這樣的無私精神，無論擔任任何職務時陪伴著我」。 而宋時選先生逝世後，現任「張老師」基金會的張德聰董事長，延續宋時選先生的信念，持續每年大年初一至張老師拜年，而這樣的溫暖與支持，如同「張老師」1980輔導專線服務精神，讓愛傳承，不斷線。快樂分享，憂愁分擔 105年過年期間(除夕到初五)，「張老師」總共服務350人次，問題類型以「家庭關係」最多(佔24%)，其中又以親子衝突最多，其次是夫妻問題。除此之外，每年都有民眾來電向張老師拜年或表示感謝，也有孤單一人時，想有人可以陪伴談話等；因此，台北「張老師」總幹事涂喜敏表示，即使過年期間服務案量不如平常，但「張老師」的輔導專線也不打烊，義務「張老師」的服務熱情不減退，歡迎民眾如果有煩惱想訴說或單純分享過年相聚之喜悅，皆可以撥打1980輔導專線。 台北「張老師」中心春節期間從除夕(1/27)到初二(2/9)調整之服務時間為上午九點到下午五點，請撥打02-8509-6180， 2月15日後全國12個「張老師」中心恢復服務：上午九點到晚上九點。中華電信用戶可以免費直撥1980輔導專線。詳細服務時間請洽「張老師」全球資訊網─http://www.1980.org.tw。 本中心委託辦理「城男舊事心驛站」及「東區少年服務中心」1月26日-2月1日均休館,年後2月2日(週四)照常開館服務新聞聯絡人：周美蒂小姐(02)2532-6180分機131100701@cyc.tw



訊息來源：中國青年救國團



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