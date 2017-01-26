潘縣長致贈加菜金慰勞清潔隊員



(中央社訊息服務20170126 16:40:07)年關將屆，屏東縣長潘孟安今天分別前往內埔、萬丹鄉慰勞清潔隊員辛勞，潘縣長感謝清潔隊員們為了讓鄉親在農曆年節有整潔環境，連日來加班清運垃圾，特別致贈加菜金慰勞第一線的環保尖兵。



農曆過年，正是家戶進行大掃除期間，每天垃圾量爆增，不僅加重清潔隊員工作量，各鄉鎮清潔隊幾乎都延長每日的工作時間，就是希望儘速清運完家戶清出的垃圾。



縣長潘孟安為慰勞清潔隊員的辛勞，昨日上午在環保局長魯臺營陪同下，分別前往內埔豐田村、萬丹竹林村巡視鄉內垃圾清運情形，潘縣長除逐一與隊員們握手致意，並致贈加菜金給清潔隊，內埔、萬丹2鄉鄉長也到場感謝縣長對清潔隊員的慰勉。



潘縣長表示，每逢農曆年節，在鄉親忙著清掃居家環境時，卻是各鄉鎮清潔隊員最忙碌的時候，除了清運家戶平時的垃圾，更有許多住戶汰換的大型家俱垃圾必須清移，幾乎是每天加班，工作非常疲累，為的就是要提供鄉親整潔的環境。



除了這群默默付出的環保尖兵外，第一線的警察人員及縣府1999專線在春節期間也是全天候服務，為維護治安、便捷交通提供完善的服務。



實施垃圾不落地的內埔、萬丹鄉，平時垃圾清運時為下午5時至晚上九時，配合農曆春節及國家清潔週，這個星期開始，清潔隊從早上就開始清運工作，晚上甚至到11點才下班，內埔鄉公所清潔隊長林啟正提醒鄉親，27日除夕當天是垃圾最後清運時間，大年初四才恢復上班清



訊息來源：屏東縣政府



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