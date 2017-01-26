貿協率團參展「2017年杜拜安全器材展」 締造商機



(中央社訊息服務20170126 16:28:11)「2017年杜拜安全器材展(intersec 2017)」於1月22日至24日在杜拜世界貿易中心(DWTC)舉行，該展為中東與非洲地區規模最大的安全器材、消防、工安產業盛會，外貿協會亦籌組臺灣廠商以國家形象館方式展出。



由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的臺灣館，共有20家廠商參展，包括：三委、韋僑、悅達、艾歐、三圓安防、鸚鵡螺、高譽、創瑞、深微、佳景、科寶、佑得、東菱、中美、群睿、青暘、瀚銘、協富、彩富、惟迪等，展出產品有門禁管制系統、無線電射頻辨識感應器、停車場設備、防火探測器、LED氣球燈等，產品新穎多元廣泛。



瀚銘公司展示庭院燈飾攝影機，整合照明與監視的功能，符合觀光旅遊產業發展興盛的杜拜，現場吸引不少買主洽談。高譽公司展出有雷擊保護的戶外網路交換器，適合極高或極低溫度等極端戶外環境應用。青暘企業以LED氣球燈系列為主要產品，在黑夜之中透出均勻的光線，明亮而不刺眼，溫暖及柔和的光源適合工地工作人員、救災人員、家庭聚會及露營時使用，現場就接獲杜拜買主及杜拜消防署訂單，成果豐碩。



貿協表示，近年智慧城市概念風行，也帶動全球安防市場的成長，杜拜政府亦積極於基礎建設中部署網路監視器系統，如城市供電系統、交通系統及大型建築物，並同時配有智慧影像分析功能，除了便利民眾生活也強化政府的安全管控能力。該政策將大幅提升杜拜及中東地區的安控市場需求，安控系統中相關晶片、模組及終端產品需求均有成長，是臺灣廠商拓銷的良好時機。



杜拜酋長Sheikh Mohammed也宣示，杜拜將在2017年成為世界上最智慧的城市，政府預計將相關電子元件嵌入公共設備或基礎建設，並透過雲端運算、物聯網、巨量資料分析等技術進行整合，打造遍及全市的智慧網。



為了積極協助我國安全器材產業業者積極拓銷國際市場，外貿協會另組團參加2017年美西安全器材展（4月）、2017年英國安全科技展（6月）及2017年第十六屆中國國際公共安全博覽會(10月)等國際大展，歡迎業者報名參加，詳情請至官網：http://mk.taiwantrade.com.tw/。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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