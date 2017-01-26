屏東熱博熱鬧開幕 綠能展區吸引目光



(中央社訊息服務20170126 15:59:09)您知道智慧型手機不用接上電線就能無線充電嗎？在今年的屏東熱帶農業博覽會綠色能源展示區就可以看到。為了讓民眾認識綠能，今年在熱博特別設置綠能展示區，展示包括浮動式太陽光電、高效率太陽光電、小型風力發電機及無線充電站各項設備，吸引許多遊客的目光，對綠能有更進一步的認識，同時也讓民眾體驗到智慧型手機無線充電新科技的便利性。



目前正熱鬧展開的2017屏東熱帶農業博覽會，從1月21日進行至2月28日。今年為了讓前往的民眾認識綠能，特別在農村再生區，由屏東縣政府綠能專案推動辦公室設立一處綠能展示區，展示旭東環保科技的浮動式太陽光電、元晶光電的高效率太陽光電、新高能源科技的小型風力發電機，以及濟禪科技的無線充電站。展場並運用現地的一處花台，將小型風機放置其上，隨風轉動的風機，在遠處就吸引到民眾的目光。



綠能展示區展示的浮動式太陽光電，是全國首創可以藉由穩定度高的高密度聚乙烯基台，其上固定太陽能板，放置於水上進行發電，這套系統已在佳冬大武丁抽水站的滯洪池進行商業運轉。



高效率太陽光電模組是60片6吋單晶矽電池組成，輸出達290W以上，為台灣製造高品質、高效率的太陽能光電模組



小型風力發電可安裝於任何大樓屋頂，適合在都會區推廣以達到分散式能源供應的目標。



無線充電站則是運用高科技，智慧型手機可以不用插上平常在使用的充電線，即能達到無線充電的效果。廠商亦將把這項新科技結合太陽能發電，運用太陽能光電所發的電力，供應智慧型手機無線充電站之用。



綠能展示區自開展後，連日來吸引許多民眾前往實地參觀，同時體驗智慧型手機無線充電的便利，也對綠能有了更深一層的認識與了解。



訊息來源：屏東縣政府



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