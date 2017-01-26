大手牽小手 暨南大學為社區學童籌辦寒假成長活動



(中央社訊息服務20170126 15:37:40)位於南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學與桃源國小於106年1月23至24兩日舉辦了「青蛙王子的暨憶」營隊。該活動屬於國立暨南國際大學的「起飛計畫」，構想來自一群熱情的中文系學生，並有其他學系同學參與執行。



暨大的同學有感於埔里地區多數孩童在寒假期間，爸媽因工作忙碌而無暇陪伴；因此，透過全程免費的文藝營隊活動，使孩子們親近閱讀與寫作，充實寒假生活，同時回饋地方。



參與的小朋友來自桃源、愛蘭、大成國小三校，邀請了暨大中文系高大威教授以及兒童文學工作者盧怡方老師擔任專題講師，藉由作品導讀與學童親身創作，提升學童對文藝的興趣與創造力。



兩日的活動於內容有四大重點：文學闖關、紙教堂尋寶遊戲、想像力起飛課程、話我家園課程，以及陶土作品的創作。文學闖關為以文學及語文題目為主題，設計關卡，讓學童在闖關的過程中複習學期中所學；紙教堂尋寶遊戲以童話故事的內容為遊戲背景，搭配園方導覽，於尋寶遊戲的過程中更加了解紙教堂的歷史及意涵，使學童深入瞭解所處社區；想像力起飛課程由高大威教授設計，讓學童藉由閱讀繪本而激發創意，也於課堂中練習實作；話我家園課程，由盧怡方老師設計，與學童共讀繪本，並完成八格繪本小書。



活動最後並舉行成果晚會，邀請桃源國小主任及學童家長一同參與。學童將紙教堂導覽時所見的童話人物改編為故事，並以短劇形式呈現，與師長分享兩天的快樂與收穫。



這次活動得到桃米社區紙教堂的支援，大學生與小學生在「大手牽小手」的活動中都能獲得了不同的成長經驗，是大學與社區緊密結合的成功範例。



訊息來源：國立暨南國際大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208203.aspx