歲末年終之際─星鑽工業股份有限公司拋磚引玉的愛心送暖活動



(中央社訊息服務20170126 15:36:22)在這歲末年終之際，各事業單位也陸續展開犒賞員工整年辛勞的尾牙餐贗※吽A日前受邀參加屏縣轄區公司的尾牙宴，發現活動中最美的場景，是一群來自屏東縣心安草關懷協會的小朋友，用著可愛的童聲緩緩唱出感謝與祝福，獻給以鋼鐵鑄造五金、機械五金零件等相關業務的星鑽工業股份有限公司，長期以來，星鑽公司無論在進用身心障礙者工作落實就業服務、或營造友善職場環境皆享有口碑及聲譽，此次，在尾牙席間中，特別準備三桌給長期陪伴關懷的小朋友們享用，在這歲末之際，給予這群小朋友最溫暖的暖流。



尾牙餐聾丑A屏東縣心安草關懷協會理事長張郭惠敏特別送來一紙感謝狀，由衷感謝星鑽工業股份有限公司林芳津總經理，在第一時間慨捐新台幣3萬元，同時邀集同仁心集資幫忙一位因父母離異，父親工作收入不穩定之杜姓小朋友（漏斗胸）住院開刀費用，很順利的在106年1月23日完成手術。杜姓小朋也在手術前預錄影片，誠摯的感謝星鑽公司大大小小的員工不吝伸出援手，讓他的生命再生，更祝福星鑽公司生意興隆、新春如意。



屏東縣政府勞工處長林德輝表示，在推動身心障礙者就業服務或是營造勞資雙贏的友善職場，長期以來星鑽工業股份有限公司是最佳的優良事業機關構，此次的機會中，更是感謝在創造公司營盈之際，不忘回饋社會，善盡社會企業責任，實堪為本縣轄區的事業機關（構）的典範。



訊息來源：屏東縣政府



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