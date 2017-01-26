屏東青農返鄉賣剝殼椰子 熱博農產品展售區熱銷



(中央社訊息服務20170126 15:35:18)「剝殼椰子大家很常見到，但是怎麼剝的卻很少人知道」，屏東縣政府邀集縣內7年級青農黃宇焌在為期38天的屏東熱帶農業博覽會的青創農大區設立「台灣好椰」特色館向民眾解說剝殼椰子，現場擺設許多椰子文創商品，吸引民眾駐足觀賞，近日天氣暖和，民眾紛紛隨手購買剝殼椰子飲用，清涼解渴。



黃宇焌的父親從事椰子產業將近30年時間，近10多年來逐漸轉為經營剝殼椰子代工，他自小在農務家庭成長，所以大學畢業後曾經到澳洲打工遊學學習種植番茄，回國後加入青農返鄉的輔導計畫，媒合下到位於經營香蕉產業頗付盛名的內埔的迦登合作社實習，決定返鄉跟隨父親腳步投入農業成為專職農夫，希望將年輕人的活力導入這個產業，在他的努力之下，目前只要到了假日，椰子都可以熱銷1萬2,000斤以上。除了幫父親經營剝殼椰子的生意，宇焌也跨足嘗試經營不同的品項，近期也種植約2甲的香蕉，多樣化經營，不斷學習還成為產銷班歷來最年輕的副班長。



屏東縣政府近年積極行銷縣內各種優質農產品，今年也在為期38天的屏東熱帶農業博覽會的特別規劃青創農大區展售各種農產品，展區不僅有剝殼椰子也有紅豆、咖啡、黑豆、玫瑰、有機蔬菜等產品，種類繁多，希望民眾多多了解屏東農產品，更歡迎民眾在春節期間前來屏東熱博園區參觀迎春。



訊息來源：屏東縣政府



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