「藍鳥蛋」出現在熱帶農業博覽會中央社 (2017-01-26 15:33)
「藍鳥蛋」出現在熱帶農業博覽會
(中央社訊息服務20170126 15:32:52)「藍鳥蛋」！有點尷尬的名稱，您也可以叫我「不滷蛋」，請用英文發音好了！位於屏東萬巒大武山下的「六堆雅歌園有機教育農場」以有機栽培方式，生產了熱帶特有的蝶豆花。這蝶豆花是藍紫色的，非常漂亮。他們用有機蝶豆花，將鵪鶉蛋染成了藍色，你說，這不是藍鳥蛋嗎？為了怕人家誤會，叫他「不滷蛋」（blue egg）也不錯，2017屏東熱帶農業博覽會裡就可以找的到呦。
除了稀奇藍鳥蛋外，黃色的耶魯蛋（yellow egg）沒看過吧，吃了我上耶魯沒問題吧，這是利用農場生產的有機薑黃所染製所成，呈現美麗的金黃色，還有充滿過年喜氣的雷達蛋（red egg）是用有機洛神花所製作，粉紅色的鳥蛋，過年來吃更應景。
想要品嚐這些天然有機農作物染色的彩色蛋，你可到屏東熱帶農業博覽會沿山休閒農業區的型農市集選購，在市集中不但有彩蛋，還有彩色牛軋糖，還有沿山休閒農業區各農場端出各具特色的農特產品伴手禮，年節期間，自用送禮兩相宜喔！年假期間記得來熱博走走。
訊息來源：屏東縣政府
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