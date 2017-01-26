新年度藝術市集初四登場 藝術家們喜迎新藝



(中央社訊息服務20170126 15:14:43)由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的新藝市集，新年度的活動將於大年初四登場，往後的新藝市集訂於每個月最後一個週末舉辦，邀請藝術創作者們在每個月來美學館的空間展現多元藝術的呈現，歡迎大家一同共襄盛舉。



新藝市集自去(105)年七月份起舉辦以來，共計超過120組藝術家及創作者的參與，透過市集的形式讓藝術創作與生活美學形成完美融合，不僅民眾在市集中流連忘返，藝術家之間的交流也相當盡興。今年度的新藝市集將持續發掘從未參與過市集活動的藝術創作者，特別祭出初出茅廬專案，藉此吸引從未拋頭露面的作者前來參與新藝市集活動，展現令人驚艷的藝術創作。



大年初四歡迎大家一起到國立臺南生活美學館來走春，本次市集活動也特別邀請到國寶級剪紙大師李煥章的女兒李聖心老師，來到市集現場跟大家分享剪紙藝術的傳統與手作體驗，難得的藝術剪紙創作可千萬不要錯過喔！詳細資訊請至國立臺南生活美學館網站，或關注「RAW ART MARKET 新藝市集」臉書粉絲專頁，即可掌握市集最新動態！



【新藝市集活動資訊】時間：106年1月31日（週六，大年初四），14:00-19:00地點：國立臺南生活美學館戶外廊道及廣場國立臺南生活美學館網站 http://www.tncsec.gov.tw/RAW ART MARKET 新藝市集粉絲專頁 https://www.facebook.com/rawartmarket



訊息來源：文化部



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