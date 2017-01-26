虎尾科大覺文郁校長參訪加拿大英屬哥倫比亞理工學院(BCIT)



(中央社訊息服務20170126 15:07:17)國立虎尾科技大學覺文郁校長經駐溫哥華台北經濟文化辦事處教育部國際司唐秘書的協助安排，於1月23日偕該校校內主管拜訪加拿大英屬哥倫比亞理工學院(BCIT, British Columbia Institute of Technology)，全日拜訪行程由英屬哥倫比亞理工學院副校長Dr. Tom Roemer與國際長Dr. Lawrence Gu親自接待，並於會議之後參觀了BCIT的教學與研究設施。會議期間除了簽署虎尾科大與BCIT間第二期的合作協議(MOU)之外，覺文郁校長亦當面正式邀請BCIT的校長、副校長及相關主管至該校訪問。



BCIT位於加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華市(Vancouver, British Columbia)，為加拿大西部地區最重要的公立技職學校，各方面特性皆與虎尾科大類似: 兩校皆為聲譽卓著之工程技術導向技職體系學院，且校內最著名之科系皆為航空維修科系。



BCIT創立於1960年，目前約有全職學生約16000餘人，為加拿大西部地區最重要的公立技職學校，提供全方位的各式技術與職業訓練課程，涵蓋發電、鍋爐、能源與綠能；動畫設計與廣播、電視；車輛、渡輪、鐵路、飛行與航空維修；營建、建築與道路；護理與健康照護等等維持社會健康順利運作的各項基礎建設專業領域，為加拿大西岸地區最主要之技術與職業人才培訓中心。



虎尾科大配合教育部長年來致力推動工程教育與國際接軌的施政方向，以「學海築夢計畫」補助該校學生到海外進行專業實習，該校與BCIT的海外實習合作計畫已經連續6年(2011-2016) 負責選送虎尾科大、國立臺灣師範大學、國立高雄應用科技大學以及國立台灣科技大學等校等共計140位學生至BCIT進行海外實習，不僅嘉惠該校學子，更進一步提供全國大專院校學生機會，在教育部「學海築夢計畫」的支持下，幫助學生增進英語能力並強化專業技能。



虎尾科大覺文郁校長參觀了BCIT的綠能與智慧電網實驗設施、汽電共生設施、車輛維修教學設施與課程、飛機系的廠棚和實驗室後表示，對BCIT提供給學生的資源印象深刻！由於虎尾科大目前正在籌劃符合國際標準的飛機工程系的設備與教學項目，因此期待能與BCIT深化合作項目，希望除了已經持續進行選送學生交流的項目之外，能進一步推動兩校在綠能、智慧電網、健康照護機械以及飛機維修等方面的深度技術研究，並加強兩校間的教職員互訪與交換，希望在不久的未來能有更深入且具體實質的密切合作。



訊息來源：國立虎尾科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208195.aspx