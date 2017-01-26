台東大武警啟動護果專案開跑 警民齊心共防竊



(中央社訊息服務20170126 14:16:54)現正屬臺東釋迦、荖葉等農產品的盛產季，這些農作物皆屬高經濟作物，特別容易成為竊賊下手的目標，為防範竊案的發生，台東縣警局大武警分局特針對轄內高經濟作物的區域，設立巡邏箱成立護果專案勤務，希望藉由警方的積極作為，可以有效防治宵小行竊，維護辛苦農民的農作物。



農民表示，各區的收成時期不同，且適逢年節送禮，市場價格勢必水漲船高，擔心等待採收的釋迦恐將遭盜採，幾個月心血一夜間就會血本無歸，甚至有農民夜宿於農田中防制宵小，警方為守護農民的心血，立即啟動護果專案勤務，結合各所義警及社區守望相助隊加強防竊勤務，更邀請大武分局偵查隊長侯善容與轄內種植農民召開專案座談會，妥適運用民間人力資源，主動結合警、民力規劃巡守防竊工作，建立密切聯繫，警方除清查轄內的監視器是否正常運轉之外，也鼓勵農民們可以自行裝設監視器感應燈來增強防竊，希望提升農民自我防衛能力，也呼籲農民若發現可疑人車時，應盡速通知警方，相信藉著警民齊心，犯罪預防的成效更顯彰益。 分局長鄭穎聰表示，釋迦所種植的區域多處於較偏僻的地區，所以警方除加強轄內高經濟作物巡邏守望之外，也增設各處釋迦、荖葉園的巡邏箱，希望藉由警方24小時的積極巡邏，可以有效遏止犯罪發生，讓大家都能安心過個好年。



訊息來源：台東縣政府



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