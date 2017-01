台北國際書展大獎得主 劉克襄與國際矚目漫畫家小莊前進倫敦暢談臺灣當代文學、圖文創作



(中央社訊息服務20170126 11:57:22)2017台北國際書展即將於2月初登場,駐英國代表處文化組特別與倫敦大學亞非學院(Centre of Taiwan Studies, School of Oriental and African Studies, University of London)臺灣研究中心合作,邀請甫獲得本屆「2017台北國際書展大獎非小說類首獎」的臺灣自然書寫作家劉克襄、近年備受法國安古蘭漫畫展等國際展會矚目的漫畫家小莊,前來倫敦暢談臺灣當代文學、圖文創作,並思考展望新的臺灣當代文化發展與實踐。



作家劉克襄近期以《虎地貓》一書,在2017台北國際書展大獎非小說類掄元,獲得國際高度矚目,他將在倫敦進行2場講座,分別從「黑面琵鷺」看臺灣發展出經濟與觀光並重的人鳥共存模式,及劉克襄多年在山村與當地人互動,引領志工進行農村建設的社會實踐。



同時,漫畫家小莊將向英國讀者介紹他的創作歷程。小莊從事廣告導演多年,始終熱衷圖像創作,不按傳統方式作畫,作品在國際上屢有斬獲,多次代表臺灣參加安古蘭漫畫節,受邀比利時漫畫博物館舉行個展,更曾獲邀參與漫畫展《L’OUVRE 9 打開 羅浮宮九號》。小莊特別希望分享,在臺灣這樣一個深受日本漫畫影響的環境,如何花上十年時間,誕生出一本全彩色,沒有對白的異類漫畫,並且成功打進國際的經驗。



倫敦大學亞非學院臺灣研究中心1999年起成立臺灣研究學程,為海外重要的臺灣研究學術重鎮,長期致力於臺灣研究之國際推廣,並經常舉辦相關座談、研討會讓英國與國際觀眾深入認識臺灣音樂、藝術、社會、歷史等厚實文化,曾在2008年獲頒台法文化獎肯定。



活動網址:2月9日: 漫畫家小莊(莊永新導演)座談(一)「窗--一次漫畫的基因突變」https://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/events/09feb2017-the-window---a-genetic-mutation-of-the-graphic-novel.html



2月10日: 漫畫家小莊(莊永新導演)座談(二) 「80年代事件簿—臺灣的青春期」https://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/events/10feb2017-a-1980s-chronicle---taiwans-adolescence.html



2月13日: 作家劉克襄座談(一) 黑面琵鷺帶來的熟物──劉克襄近期自然書寫案例 https://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/events/13feb2017-gifts-from-the-black-faced-spoonbillsa-case-in-my-latest-nature-writing.html



2月15日:作家劉克襄座談(二) 一座臺灣山村的轉變──《15顆小行星》裡的家山情境 https://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/events/15feb2017-change-and-transformation-of-a-mountain-village-in-taiwancontext-of-a-mountain-home-in-the.html



訊息來源:文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208191.aspx