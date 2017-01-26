中信金融管理學院招生說明會 2月19日北中南四地開跑中央社 (2017-01-26 11:52)
中信金融管理學院招生說明會 2月19日北中南四地開跑
(中央社訊息服務20170126 11:52:23)106學年度大學入學學科能力測驗成績將公布，中信金融管理學院於105學年度首次參加繁星推薦及個人申請，繁星不但招生滿額且入學成績達國立大學水準，個人申請也交出亮眼的成績單。在106學年度中金院仍秉持辜仲諒創辦人與董事長馮寄台大使「公益為先、助弱扶優」之辦學理念，由中國信託慈善基金會挹注資金成立「希望助學金」，學校每年保留三成公益生名額，提供助學金與獎學金，只要符合標準和條件，不僅學雜費、住宿費、膳食費四年全免，還有生活助學金及假日餐費代金，學生在校期間如學業成績須符合標準外，並於畢業前需取得9張指定全金融證照及達成TOEIC 750分以上標準，即可協助學生就業推薦。做到「學業好、照護好、就業好」三好目標，協助弱勢青年有改變人生的機會。
相較其他學校最特別之處，中金院因應人才國際化的趨勢，特別與英語廣播電台ICRT合作，ICRT首次在台北以外設立分台，在中金院內成立ICRT Tainan，校方斥資600萬元將播音室和攝影棚搬進校園，新聞、音樂、娛樂等元素都融入教學中，而ICRT總經理白健文更成為學校講師，為學生開設英語媒體課程，提供學生有趣並多元的學習環境及設備。除此之外，中金院也相當重視第二外語的發展，開設包含日語、韓語、西班牙語等外文課程，希望同學畢業後能成為國際人才即戰力，勇於挑戰自我。
訊息來源：中信金融管理學院
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