NBA勇士辛苦擊敗黃蜂隊中廣新聞網 (2017-01-26 12:10)
NBA勇士隊今天遠征夏洛特，雖然終場113比103贏了10分，但勇士隊贏來辛苦，直到最後關頭才確定勝出。
這場比賽雙方分數始終沒有很大差距，黃蜂隊第三節中還曾領先過6分，比賽直到終場前兩分半鐘左右，勇士隊還只是以104比101僅僅領先3分，不過最後關頭，勇士隊成功的防守跟抄截，並迅速轉換成得分，才將勝局底定。
勇士隊三巨頭合得80分，其中杜蘭特33分5籃板，柯瑞28分6助攻，湯普森19分5籃板。
黃蜂隊6人得分上雙，華克26分8助攻，MKG 15分9籃板，貝里尼里跟馬文威廉斯各得14分。
(圖片來源 NBA官網Ke$ha )
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