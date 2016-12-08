NBA勇士隊今天遠征夏洛特，雖然終場113比103贏了10分，但勇士隊贏來辛苦，直到最後關頭才確定勝出。



這場比賽雙方分數始終沒有很大差距，黃蜂隊第三節中還曾領先過6分，比賽直到終場前兩分半鐘左右，勇士隊還只是以104比101僅僅領先3分，不過最後關頭，勇士隊成功的防守跟抄截，並迅速轉換成得分，才將勝局底定。



勇士隊三巨頭合得80分，其中杜蘭特33分5籃板，柯瑞28分6助攻，湯普森19分5籃板。



黃蜂隊6人得分上雙，華克26分8助攻，MKG 15分9籃板，貝里尼里跟馬文威廉斯各得14分。



(圖片來源 NBA官網Ke$ha )



