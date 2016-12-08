（中央社記者李晉緯台北26日電）台灣旅美好手王建民接受媒體特別節目專訪，被問及生涯規劃時表示，本季如果無法上美國職業棒球大聯盟（MLB），會毅然決然結束旅外生涯。



王建民前陣子休假時返台，接受電視台除夕特別節目專訪，被主播問到下一個球季計畫時說，「如果今年沒簽球隊（指MLB），即便有接到小聯盟的通知，也會毅然決然結束旅外征戰的日子」。



已在美國奮鬥18年的王建民說，年輕時就出國，很少在家陪爸媽，也想回家陪爸媽，帶他們出去玩。



36歲的王建民說，已不年輕，每年要為下一個目標奮鬥，很累也很疲倦，加上小聯盟比賽須坐車移動或半夜坐飛機，多少覺得疲倦。1060126