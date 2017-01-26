限韓令陰影籠罩南韓娛樂界 恐陷長期化中廣新聞網 (2017-01-26 11:40)
南韓聯合通訊社今天報導，中國採取的「限韓令」陰影，籠罩南韓娛樂界，文化藝術界認為，中方因反制「薩德系統」而採取的「限韓令」呈現長期化趨勢，讓影劇藝術圈非常擔憂。
南韓演藝人員在大陸的活動，從去年10月開始亮起紅燈，部分歌手在大陸活動被取消，包括PSY，黃致列等南韓藝人，上電視節目的鏡頭，被打馬賽克或全部剪掉。宋仲基代言的手機廣告，也被台灣演員取代，劉仁娜在中國電視劇「相愛穿梭千年2」中遭換角等。
南韓歌手在大陸的活動幾乎停擺，中方不僅不批准南韓歌手舉辦演唱會，電視臺也停止邀請南韓演員，出演節目。
另外，南韓女高音歌唱家曹秀美和鋼琴家白建宇，在大陸的演出被取消，推測認為，這與中國反制薩德系統不無關連。
（王長偉首爾報導）
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