根據FOX Sports體育的Ken Rosenthal報導，紅人隊已經和投手Scott Feldman(史考特·費德曼)，簽下一紙一年230萬美元的合約，另外還包括220萬美元的激勵獎金。

下個月滿34歲的Feldman，上個賽季效力於太空人和藍鳥隊，大部分時間在牛棚出賽， 他保持著3.97的防禦率以及2.95的三振保送比，是一名合格的後援投手。

不過值得注意的是，他在下半季來到藍鳥後，整體狀況並不穩定，防禦率暴漲到8.40，也僅僅投了15局，或許是是新東家必須注意的要點之一。

目前不清楚紅人新賽季會如何使用他，不過根據報導，他有可能擔任球隊的後段輪值，而他上一次擔任先發投手，已經要追溯到2008年。