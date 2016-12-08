NBA／爛透的2017！冠軍騎士輸給弱旅國王NOWnews今日新聞 (2017-01-26 11:19)
一支擁有「天下第一人」的冠軍球隊，26日對上沙加緬度國王整場罰球命中率竟然只有5成，112：116延長賽落敗，再度驗證主將口中「爛透的2017年」。
他們是克里夫蘭騎士。
近7場5敗的騎士，今天回到主場迎戰勝率不到4成的國王，卻陷入苦戰，上半場結束落後6分。
第四節，騎士一度靠著射手Kyle Korver的外線領先至10分，但之後失誤連連，國王「表弟」DeMarcus Cousins開始強攻，領軍拉出13：2攻勢，又將戰局扳平。
上半場只得到5分的Cousins，下半場跟控衛Darren Collison大玩擋拆，騎士也遲遲拿不出補防辦法，成為國王復活關鍵。
延長賽，Love投進三分球後幫助騎士取得5分領先，但衛冕軍今天的罰球著實要命，Love最後31秒失手後，國王Arron Afflalo飆進超前三分彈，「小皇帝」LeBron James嘗試大號外線沒進，無奈舉起白旗。
James今天繳出24分、13籃板、11助攻，本季第5場、生涯第47場「大三元」，Love「雙十」21分、16籃板，但全隊罰34球只進17球，還發生比對手多7次的18次失誤，怨不得人，只能怪自己「陣容太爛」。
國王Cousins全場28分、11籃板、9助攻，Collison攻下23分，關鍵救球的後衛Garrett Temple貢獻12分。
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