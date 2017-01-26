港壹週刊輸官司 付訴訟費7200萬元中央社 (2017-01-26 10:59)
（中央社記者張謙香港26日電）香港上市公司霸王國際（集團）控股有限公司公布，已收到香港壹週刊交付的訴訟費港幣1800萬元（約新台幣7200萬元）。
霸王集團在香港交易所網站刊登公布指出，香港高等法院上訴庭及原訟庭於去年底分別下達命令，要求壹週刊向霸王集團支付與官司有關的費用和利息等。
集團方面表示，已收到上述款項。
霸王集團是大陸企業，專門銷售中草藥洗髮水。約於5年前，香港壹週刊曾報導霸王集團的洗髮水「含有二惡烷」，集團方面其後控告壹週刊誹謗。
去年中，法院宣布霸王集團勝訴，裁決香港壹週刊賠償300萬元兼付訴訟費。
據香港蘋果日報，壹傳媒財務總裁周達權表示，1800萬元只是支付霸王的法律訴訟相關款項，與300萬元賠償是兩筆不同的款項。1060126
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