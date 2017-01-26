▲SMAP才剛解散中居正廣就掛病號。（圖／翻攝自推特）

傑尼斯成軍長達28年的偶像男團SMAP於2016年底正式解散，走入歷史｡這支高人氣的日本天團互道珍重再見，令近乎全日本的民眾皆感相當不捨｡

SMAP成員在團體解散後分別轉往各領域發展，之前擔任隊長的中居正廣近日傳出因支氣管炎併發肺炎，因而住院一周，讓粉絲憂心｡

據悉，24日原定由中居正廣主持的《中居正廣的怪談圖書館》節目，一開頭就說明主持人缺席，而由偕星代打，所屬事務所方面也表示，中居正廣本月中旬因支氣管炎併發肺炎而住院，目前人已經出院，大家無須過於擔心｡

▲中居正廣日前因病住院。（圖／翻攝自推特）