MLB／道奇和運動家交易 得到外野手艾伯納NOWnews今日新聞 (2017-01-26 10:49)
根據FOX記者Ken Rosenthal報導，道奇和運動家做了一筆交易，道奇隊將得到中外野手Brett Eibner，以此為代價，他們將送出陣中一名小聯盟選手，而球隊目前還沒有公佈這名選手的名字。
28歲的Eibner過去出賽經驗多是在小聯盟，近兩年又被拉上了大聯盟，打出.193 / .266 / .353。的成績，表現並不理想。不過他可以守3個外野位置，預計還是能為球隊的替補戰力帶來幫助。
另外他在3A的成績打的倒是相當不錯，生涯打擊三圍.280 .356 .474，另有38發全壘打、142分打點的成績。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Hush Puppies 簡便自在經典帆船鞋-褐
- 【UNDER ARMOUR】慢跑鞋 UA Speedform 女鞋 低筒 網布 透氣
- HERCULES GS525B 五支吉他側放架
- LV M9808T Damier 灰黑色棋盤格紋皮帶(95cm)
- 【Zoobies】迪士尼三合一玩偶抱毯/嬰兒毯/毛毯 彌月禮盒-
- Darphin 朵法 極緻光燦淡斑精華 30 mL
- 【瑞士 MAMMUT 長毛象】男新款 Runbold SO Hooded 防風透氣
- 【崁仔頂魚市】阿根廷XL天使紅蝦4件組(10隻/包)
- 【OHKINA】日系附床頭櫃/插座的收納床組(附日本製獨立筒式
- HERAN禾聯30L四旋鈕電烤箱HEO-3001SGH
谷歌推出真正2.0版本AlphaGo 擯棄人類棋譜【北京新浪網】
[500彩票網]大樂透第17011期推薦匯總【北京新浪網】
早報:國王杯皇馬出局 牙買加08奧運接力金牌被剝奪【北京新浪網】
費德勒連過五盤考驗再現王者范 18冠這次勝算幾何【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》