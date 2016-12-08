根據FOX記者Ken Rosenthal報導，道奇和運動家做了一筆交易，道奇隊將得到中外野手Brett Eibner，以此為代價，他們將送出陣中一名小聯盟選手，而球隊目前還沒有公佈這名選手的名字。

28歲的Eibner過去出賽經驗多是在小聯盟，近兩年又被拉上了大聯盟，打出.193 / .266 / .353。的成績，表現並不理想。不過他可以守3個外野位置，預計還是能為球隊的替補戰力帶來幫助。

另外他在3A的成績打的倒是相當不錯，生涯打擊三圍.280 .356 .474，另有38發全壘打、142分打點的成績。