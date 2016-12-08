（中央社記者李晉緯台北26日綜合報導）美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪腿部傷勢加劇，無奈只能再缺席3到5週，心情一度沮喪的他，今天在社群軟體Instagram貼出新髮型照片。



林書豪在他的Instagram貼出新髮型照片，並貼文說，「得做出改變了」。



另外，林書豪也在發文中俏皮寫下髮型「版權」來自費城七六人隊球員霍姆斯（Richaun Holmes ）。



林書豪表示，「版權宣告：昨天看到霍姆斯的髮型，真的得偷來用」。



本季林書豪受傷困擾，至今只打12場比賽，平均每場比賽可有13.9分、5.8次助攻。1060126