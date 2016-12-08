美國運動醫學學會在大力倡導「運動就是良藥」的觀念，教育部體育署及衛生福利部國民健康署，為了讓更多國人能夠投入參與運動的行列，合作推出「上班族愛運動手冊」，希望協助國人能夠從「心」裡動起來，突破各項參與運動阻礙及挑戰。



體育署表示，如果將運動行為視為一種「從無到有」的變動歷程，主要可分為五大階段：第一階段是尚未建立參與運動的想法；第二階段是開始發展運動行為的意圖，但沒有實際行為產生；第三階段是開始參與運動，但行為是零散的，沒有規律化；第四階段是開始規律性運動行為，但持續時間未達六個月；第五階段則是運動行為不僅規律化，持續時間已超過六個月。



體育署指出，處於不同階段的民眾，需要不同的心理促進手段，以鼓勵持續往下一階段邁進，並達養成規律運動習慣的效果。



「上班族愛運動手冊」分為「粉領版」及「藍領版」，內容含括相關運動促進手段及技巧，民眾可以到「臺灣i運動資訊平臺」下載參閱。(http://isports.sa.gov.tw/Index.aspx)



