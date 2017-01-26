金秀賢棉服募金居榜首 韓網慈善競購中央社 (2017-01-26 10:33)
（中央社記者姜遠珍首爾日專電）Gmarket透露，今年與32位韓流明星發起的「Give Love」慈善競購活動圓滿結束，共募集資金2351.6萬韓元（約新台幣63.54萬元）。以金秀賢棉服募集資金538.9萬韓元，居榜首。
南韓「亞洲經濟」今天指出，消費者凡在eBay旗下Gmarket購買1000韓元（約合1美元）參與券，即有機會獲得韓星捐出的個人收藏珍品，並領取Gmarket Global8折優惠券。
此次慈善競購活動的所有收益，將募捐給公益組織救助兒童會（Save the Children）。
金秀賢穿過的棉服募集資金538.9萬韓元居榜首。其次為徐仁國的羊毛套衫（264.5萬韓元）、宋慧喬在電視劇「太陽的後裔」中穿過的連衣裙（264萬韓元）等。
從募集國家來看，中國大陸以32.7%居首。而加拿大、美國、德國、英國等國家的粉絲也紛紛參與。1060126
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