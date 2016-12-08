MLB／印地安人簽傑克遜 補強外野戰力NOWnews今日新聞 (2017-01-26 09:56)
根據ESPN記者Buster Olney報導，印地安人今和前白襪中外野手Austin Jackson簽下一紙小聯盟合約，如果他開季能擠進大聯盟名單，他就能獲得150萬美元的薪資，另外還有400萬美元的獎勵獎金。
今年將滿30的Jackson，在去年球季過得並不是那麼順遂，他在六月份因膝傷前，203個打席繳出.254 / .318 / .343 14次和18分打點的成績，沒有敲出全壘打。
Jackson在六月後，決定接受手術來修復他右膝的內側半月板，去年賽季就此報銷。
據報導，右打的他未來可能是球隊先發中外野手Tyler Naquin的替補。 如果Jackson在春訓後不能得到球隊的青睞，那麼他也能使用跳脫條款(opt out)去尋找更好的機會。
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