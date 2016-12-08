NBA／來真的？尼克真交易甜瓜 被騎士打槍NOWnews今日新聞 (2017-01-26 09:25)
今年最勁爆的交易風波，紐約尼克26日傳出真的向克里夫蘭騎士提出交易「甜瓜」Carmelo Anthony，但很快就被拒絕。
根據《ESPN》與多間媒體報導，尼克確實想送走Anthony，換來騎士「愛神」Kevin Love，不過2個小時後《CBS Sports》就表示交易告吹。
Anthony日前表態，他的首選當然是留在尼克，但如果球隊不需要他，他願意放棄「霸王條款」讓球隊交易他，而遭逢情變的總裁「禪師」Phil Jackson為了肅清，竟然願意吃下有嚴重傷病史的Love，以及他那張還有3年半、總值超過7000萬美元的大合約。
不過，騎士至高無上的「小皇帝」LeBron James已經不只「最後一次」表示，他希望球隊能找來具有進攻開創性的球員，控衛尤佳，但Anthony不是控衛，或許是交易告吹原因。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】BIS-VITAL 層次流蘇小羊皮套入式內
- 【RHYTHM日本麗聲】歐式古典整點報時擺錘實木座鐘(棕色)
- BLACKRAPID 快槍俠ExTreme Sport Slim窄版極速相機背帶-RRS
- 【日象】全機食品級304L不鏽鋼養生電鍋。15人份／ZOR-15ST
- Bernice-傑西6.5尺二抽伸縮電視櫃/長櫃
- filofax Finsbury MINI型拉鍊型萬用手冊-黑
- Clarisonic 科萊麗 超音波洗臉機 Mia2 紫色
- 【City Diamond引雅】『小海星音符』32分鑽石項鍊(跳躍音符
- 【ASUS華碩】ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING顯示卡
- TISSOT AUTOMATICS III Day Date 時尚雅士機械優質腕表-黑
谷歌推出真正2.0版本AlphaGo 擯棄人類棋譜【北京新浪網】
[500彩票網]大樂透第17011期推薦匯總【北京新浪網】
早報:國王杯皇馬出局 牙買加08奧運接力金牌被剝奪【北京新浪網】
費德勒連過五盤考驗再現王者范 18冠這次勝算幾何【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》