今年最勁爆的交易風波，紐約尼克26日傳出真的向克里夫蘭騎士提出交易「甜瓜」Carmelo Anthony，但很快就被拒絕。

根據《ESPN》與多間媒體報導，尼克確實想送走Anthony，換來騎士「愛神」Kevin Love，不過2個小時後《CBS Sports》就表示交易告吹。

Anthony日前表態，他的首選當然是留在尼克，但如果球隊不需要他，他願意放棄「霸王條款」讓球隊交易他，而遭逢情變的總裁「禪師」Phil Jackson為了肅清，竟然願意吃下有嚴重傷病史的Love，以及他那張還有3年半、總值超過7000萬美元的大合約。

不過，騎士至高無上的「小皇帝」LeBron James已經不只「最後一次」表示，他希望球隊能找來具有進攻開創性的球員，控衛尤佳，但Anthony不是控衛，或許是交易告吹原因。