MLB／Rosales又回到老東家運動家隊NOWnews今日新聞 (2017-01-26 09:32)
運動家隊今天與工具人Adam Rosales（羅索雷斯）簽了一年合約，再續前緣。Rosales曾在2010年至2013年效力運動家隊，這次是他再次回鍋。
33歲的Rosales，2008年效力紅人隊期間躍上大聯盟舞台，2010年轉投效運動家隊，但2013年8月，Rosales卻是在運動家隊、遊騎兵隊間徘徊。
運動家隊在2013年8月2日釋出Rosales，稍後遊騎兵隊吸收他，當Rosales穿上遊騎兵球衣，學會了遊騎兵隊的暗號，不料三天之後遊騎兵隊釋出Rosales，8月8日運動家隊找Rosales歸隊，他立即飛往多倫多與運動家隊會合，準備迎戰藍鳥隊，但隔天運動家隊又將他釋出，8月12日再次被遊騎兵隊吸收，這一次遊騎兵隊沒再釋出他，Rosales終於在遊騎兵隊落腳，待了兩年多的時間。
去年Rosales轉投效教士隊，出賽105場，除了投手、捕手、中外野之外，另六個位置他全部都守過，也擔任過指定打擊，是個不折不扣的工具人，去年他的打擊率2成29、全壘打13支、35打點。
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