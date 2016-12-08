根據FOX體育記者Ken Rosenthal的報導，紅襪和投手Drew Pomeranz的合約終於大致底定，2017年賽季他將能拿到445萬美元的薪資，雙方從而避免了麻煩的薪資仲裁。

Pomeranz本來要求570萬美元，紅襪則是只肯開出360萬美元，最後雙方決定各退一步，以465萬美元作為協商後的結果。

28歲的Pomeranz，在2016賽季一開始於教士隊投出很不錯的成績，前17次先發防禦率僅2.47。 但之後來到波士頓，卻嚴重的水土不服，68又2/3局的投球，防禦率上升來到4.59，沒能達到新東家的要求。

在上季末手肘有些不舒服的Pomeranz，據稱已經在春訓調整到很好的狀態了，預計其本季將擔當球隊的後段輪值。