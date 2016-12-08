地表上跑得最快的男人、牙買加閃電俠波特，受到隊友連累，痛失一面奧運金牌，2008年北京奧運奪得男子四百公尺接力的牙買加隊，因為有一名選手被驗出禁藥反應，被國際奧會收回金牌，原本有九面金牌的波特，現在變成八面。（記者夏明珠報導）



現年30歲的波特，在北京、倫敦與里約奧運，都囊括一百公尺、兩百公尺以及四百公尺接力金牌，害他丟失掉一面金牌的卡特，也是五年前倫敦奧運牙買加男子四百公尺接力選手之一，波特搞不好還會再掉一面。



北京奧運，卡特跑第一棒，波特是最後一棒，牙買加隊以37秒1破世界紀錄的成績奪金，千里達、多貝哥與日本，分占二、三、四名，牙買加被剝奪金牌之後，它們都將向前推進一名。



牙買加田徑協會說沒想到一人違規，害到全隊，卡特是在2008年決賽完後被抽檢到，初驗沒有發現禁藥，複驗採用更先進的技術，他才被抓到。北京奧運總計抽驗了四千五百多人次，有九人呈現陽性反應。



據報導，國際奧會去年五月、在里約奧運前，知會牙買加奧會與當事人卡特，說它們決定複驗，波特得知消息後，就覺得情況不妙，他說，運動員畢生追求的，就是奧運金牌，因為這種事情，而讓多年努力毀於一旦，實在令人心碎。（圖片取材自網路）



