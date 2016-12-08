根據雅虎體育的記者Jeff Passan報導，科羅拉多洛磯已經和前皇家終結者Greg Holland簽訂為期1年700萬美元的合約，另還有高達1000-1400萬美元的激勵獎金，取決於他能否達到一定的救援數。

現年31歲的Holland，在2015年年底經歷湯Tommy John手術後錯過了2016年賽季，在他受傷前的6個賽季，他繳出2.42防禦率、145救援的成績，每9局三振比則高達12.1。

2013年和2014年是他生涯的巔峰，分別繳出1.21和1.44防禦率的賽季，14、15年所屬的皇家都曾殺入到世界大賽，可惜奪冠那一次，他未能參予。

科羅拉多球場是一座有利於打擊者的球場，通常不是投手樂於來到的天堂，但是對於Holland來說，他更需要的是一個給予他再次證明自己的機會，開啟生涯第二春。