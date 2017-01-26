劉樂妍大陸爽當女一 哭喊回台「活不下去」NOWnews今日新聞 (2017-01-26 09:11)
劉樂妍20日以「坐遼寧號回台灣過年」再度掀起話題，親中的她前日上電視台受訪，表示在大陸生活便利，回台會過不下去。也因如此，她深受大陸電影製片青睞，甚至招待坐頭等艙去溫州參加電影發布會。
劉樂妍上《台灣新聞險》受訪，其中提到登陸原因，她大方表示為錢而去，稱在台灣有房卻供不起，相當缺錢，指自己資歷不比台灣大咖，嫌通告費太低，後來認命低就算了，但最後卻拉不下臉跟對方說1500也OK，有錢就好，直喊走投無路。
隨後主持人問起是否會一直在大陸發展？劉樂妍秒回「當然」，說在大陸生活便利，以前都被新聞給騙，對岸一個手機APP就能打天下，「我回台灣沒有這些東西，我覺得會活不下去。」最後更表明雖然在當地拍戲無優勢，但至少能溫飽，也讚自己相當勤勞，把自己當業務員，天天遞名片給導演。
也因如此，劉樂妍深受電影製片喜愛，她昨日開心在微博放上乘坐頭等艙飛溫州參加電影發布會照片，還說因為接演這部電影，不僅能坐頭等艙，還住五星級飯店「真是幸福的不要不要的」，也喊話期待自己飾演「深藍」的台灣女人愛上大陸人的寶島戀故事。
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