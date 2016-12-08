費城人今天宣布和捕手Ryan Hanigan簽下一張小聯盟合約，並邀請他參加春訓，希望他能擠進開季的大聯盟名單，增強球隊的捕手戰力。

36歲的Hanigan，在上一季，作為紅襪的替補捕手。 但打出的成績並不理想，在113次打擊中僅繳出.171 / .230 / .238和14分打點的成績。

其實費城人的捕手戰力已經相當雄厚，包括先發的Cameron RuppKnapp以及在培養的新秀Andrew Knapp、Jorge Alfaro。 另外他們也邀請了Bryan Holaday、Logan Moore、Chace Numata參加了訓練營。

因此Hanigan想要擠進開季的名單，一點都不容易，必須要繳出值得球隊信賴的成績才行。