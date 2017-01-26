▲魏德聖導演提到「精神出軌」，不禁笑說誰沒有過。（記者林調遜攝，2017.01.26）

如果說李安是好萊塢版的「好好先生」導演代表的話，那台灣本土的好好先生導演，就非魏德聖不可了，但隨著《海角七號》大賣，成為國片史上票房冠軍紀錄之後，難道沒有人因為他的好，誘惑魏德聖導演嗎？結果導演很老實地回答：有過這種感覺！

魏導每次介紹《52赫茲我愛你》，都形容它是一部講愛的電影，其實從故事情節裡，也可以感受到魏導滿滿的愛，譬如趙詠華、林慶台這對中年之愛，他居然可以想到二人「勾小腿示愛」的畫面，雖然最後沒有拍成改用「勾手指」，但已經令人咋舌，魏導居然可以想到這麼浪漫的一招。

魏導也坦承：「我就是把平時做不到的浪漫招術，全都寫進電影裡，像是唱歌給老婆聽、跟老婆說『我愛妳』，這些我都辦不到講不太出來，我跟老婆最浪漫的就是：在生活中一起做一件事情，比如一起出去吃早餐、一起去散步、一起去咖啡店看書聊天、一起去逛菜市場等等，我覺得二個人可以經常一起做一件事情，感情就比較不會褪色。」

魏導還相當逗趣透露，當他跟老婆講「我愛妳」3個字，通常都是當二人有誤解、或者意見不同起了小爭執的時候，這時魏導就會在一長串抱歉的話語中，不經意塞進「我愛妳」3個字帶過去，有期望求得老婆諒解的意味在，但即使是這樣，也相當不容易呢，畢竟魏導跟老婆都已經老夫老妻了，居然還可以講出這3個字，應該會讓不少夫妻羨慕吧。

▲談到對老婆示愛，魏導不好意思說，浪漫招術都用在電影裡了。（記者林調遜攝，2017.01.26）

不過魏導也坦白講，自己每天都會有「精神出軌」的時候，「我走在路上看到漂亮女生，也是會有感覺的，但誰不會呢？這種精神出軌誰都會啦！沒有做壞事就好了。」（引起現場工作人員一陣爆笑）

至於在婚姻上出軌，魏德聖導演就嚴肅地表示：「必須要衡量自己承不承擔得起後果，承擔不了就不要去幹，做了就要承擔，必須做好萬全的心理準備，千萬不要存著僥倖的心態。」

談到這裡，不禁好奇問導演，自從《海角七號》成名之後，是不是難免會遭遇到女星誘惑他的情況？魏導說：「有沒有我無法確定，因為我談戀愛的次數只有一次（初戀結婚的老婆），不是很懂得怎麼判斷肢體語言的暗示，除非對方講白話告訴我，但不會有人這麼直白講，至於某些暗示，我就覺得好像有也好像沒有。那種暗示我不敢判斷，對方也不敢行動，結果通常就沒了。」

導演繼續透露說：「曾經有一個女星，用手機看網路新聞的時候，故意靠我很近，近到讓我可以聞到她頭髮的香味，我不知道這算不算是？也許對方是無心的，但對我來講，就有點被刺激到了。」魏導隨後正色道：「如果有女星想跟我亂來，我就不會用她，畢竟工作還是工作，透過這種方式要角色的演員，我是不會找她演出的。」

也可以想見，這位讓導演「貼身聞香」還猛獻殷勤的女星，壓根兒就沒出現在導演的電影裡。

魏導的新片《52赫茲我愛你》，被許多人暱稱為《海角八號》，但他表示並非如此，解釋說當時只是為了讓觀眾印象深刻，才用城市版《海角七號》做宣傳，其實是不同的二部片子，但許多人也很想知道，到底魏導會不會拍《海角七號》續集呢？

他明確表示：「不會！因為我覺得電影停在那邊是最美的，再往下發展不太好，就如同《52赫茲》，停在這個結局是最好的，不用再往下了。」而且他也很不喜歡拍片是為了賺錢，而刻意去發展續集或前傳，他笑說：「前傳就是賺錢，還是不要了吧。」不禁令人感受到魏導，為了自己理想而拍片的氣魄。