【大成報記者張立明／雲林縣報導】雲林縣藝文學會1月25日上午10點在雲林縣文化處一樓展覽館，舉行全國春聯比賽優勝作品暨會員作品聯展開幕茶會，由甫於1月8日當選新任理事長莊美玲女士主持，場面熱鬧。參與貴賓有立委劉建國秘書林廉貴、雲林縣議員賴淑娞、周秀月、中國國民黨雲林縣黨部主委陳聰敏、莿桐鄉長廖秋蓉、1月16日縣府勞工處長退休許木盛、縣文化處陳志堅、劉美冠及志工隊長蔡美玲、志工王淑美、蔡秀霞等多人、斗六市民代表賴瑪玲、顏碧祺、雲林縣後備指揮部副旅長林世堅、南投書藝會林木村理事長、雲林縣濁水溪書畫學會理事長黃登仕、總幹事詹玉蓮、雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建浤、雲林縣書法學會前理事長阮威旭、副總幹事干文昌、雲林縣政大藝文協會理事長陳泳全、雲林縣清水溪攝影學會理事長賴楠忠、雲林縣萍風藝術學會前理事長穆緒薈、雲林縣美術協會榮譽理事長陳建儒、斗南林子里里長黃高明、斗高校友會副總幹事張起凰、高偉銘、雲林縣莊氏宗親會副理事長莊啟煌、陶藝家陳永礎、雲林縣藝文學會前理事長鄭水永及各界好友百多人參加。該會第六屆第一次會員大會於1月8日在虎尾鎮圖書館召開並改選，由莊美玲女士當選新任理事長，在之前與榮譽理事長林周生，積極拜訪各理監事及會員，廣招顧問及會員聯繫情誼，使會務推展更加強大。現場聘請濁水溪書畫學會副理事長朱淑美演奏古箏、及賴宏海老師高科技電子管樂演奏。會中頒發顧問聘書及理監事當選證書與雲林縣莊氏宗親會致贈莊美玲理事長賀匾，莊理事長並頒發感謝狀給古箏大師朱淑美及電子管樂演奏賴宏海老師。縣議員周秀月也頒給多才多藝的朱叔美名師金牌獎。並有葛建浤、林周生、林志祥、林靜娟、陳春潮、林茂財、陳昭靜、文芳進、紀郭靜主、穆緒薈、王駿騰、黃金滿、余龍輝、吳天地、楊子郁、吳明融等多位書法家現場揮毫春聯及年畫贈送，書法家陳春潮書寫『雲飛賀眾賢能至、藝揚千里鄉梓頌』贈送，擅長5分鐘快速素描之斗南林子里里長黃高明也當場為參與人員繪畫。書畫家陳昭靜最近其作品入選「2017臺灣燈會在雲林」文創產品，大家排隊搶著索取，她不辭辛勞一一成全，敬業精神令人敬佩。與會貴賓分別致詞讚美雲林縣藝文學會對雲林藝文之貢獻，展覽期間自106年1月25日至2月19日止，歡迎各界同好前往觀賞。茶會後繼續召開第六屆第一次理監事聯席會議，研討未來推動的會務活動，如舉辦雲藝盃春聯書法比賽、書法研習、關懷弱勢團體及慈善公益等等活動，場面熱鬧滾滾，洋溢新年來臨喜氣。