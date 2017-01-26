▲謝沛恩透露目前沒結婚計畫，還想衝刺事業當女打仔呢。（記者陳明安攝，2017.01.26）

謝沛恩因為戲劇《致，第三者》的演出，讓豬哥亮老婆看到眼睛一亮，因此大力推薦她主演電影《大釣哥》，拍攝完之後，她的表現也沒讓豬哥亮失望，令謝沛恩大舒一口氣，總算通過了媽媽賴佩霞的老朋友（豬哥亮）這一關。

在片場，豬大哥常常開玩笑對謝沛恩說，自己是在剛離婚的時候，認識賴佩霞的，而且賴佩霞第一次唱歌，就在豬哥亮的節目，兩人緣分不淺，他還笑說：「很可惜那時候你媽媽已經有男朋友了，否則我搞不好可以成為妳爸爸！以我的年紀都可以生得出妳囉！」實際上在拍片現場，豬哥亮也真的把謝沛恩當女兒，相當照顧這位後輩。

謝沛恩透露，第一次看到豬大哥的表演，是在YouTube上，當時本是為了要看看媽媽早期的表演，結果卻看到她和豬大哥在節目中，逗趣的說說唱唱，覺得很新鮮，如今自己也跟豬大哥一起演出，謝沛恩感覺好像是在替代媽媽，與豬哥亮一起演出，那種情感相當微妙，差別就在「我媽聽得懂豬大哥講什麼，我聽不懂。」（謝沛恩不懂台語）

▲謝沛恩很感謝豬哥亮對她的照顧。（記者陳明安攝，2017.01.26）

《大釣哥》的劇情也很強調父子情，謝沛恩雖然還沒有結婚，卻有個很有名的嫂嫂隋棠，而且已經生下1個兒子，另一個女兒正在肚子裡，問謝沛恩有沒有幫忙帶過小孩？她說很少，因為平常比較少去哥哥嫂嫂家，但令謝沛恩印象深刻的是，如果她唱歌給嫂嫂的小孩聽的話，他就會特別開心。

之前有訪問提及，謝沛恩自從和大9歲的混血老外男友伊努薩（Inusa Dawuda Jr.）交往之後，有想「閃婚」的念頭，感覺她也有結婚生子的打算，但謝沛恩解釋說，這是因為她當時完全誤解「閃婚」的意思。

她說：「我以為『閃婚』是不想結婚，閃是閃開的意思，結果我朋友真以為我想結婚，還問我這件事，我說沒有呀，朋友才問我知不知道『閃婚』的真正意思？這時候我才發現誤會大了。」（謝沛恩從小在台北美國學校唸書）為此，25歲的她還鄭重解釋，目前完全沒有計畫結婚的念頭。