歌星瑪丹娜準備再領養兩名馬拉威兒童中廣新聞網 (2017-01-26 07:40)
美國歌手瑪丹娜計畫再領養兩名馬拉威兒童。
馬拉威司法官員告訴德通社，瑪丹娜有意再領養兩名馬拉威兒童，瑪丹娜的律師正在辦理手續，是否能領養成功，將由馬拉威法院決定。
瑪丹娜目前有四個孩子，其中兩個就是在馬拉威領養的。瑪丹娜非常關心馬拉威。她成立一個非政府組織，照顧馬拉威孤兒，也捐款支持馬拉威學校和醫院。
（圖片取自網路）
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