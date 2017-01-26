美國歌手瑪丹娜計畫再領養兩名馬拉威兒童。



馬拉威司法官員告訴德通社，瑪丹娜有意再領養兩名馬拉威兒童，瑪丹娜的律師正在辦理手續，是否能領養成功，將由馬拉威法院決定。



瑪丹娜目前有四個孩子，其中兩個就是在馬拉威領養的。瑪丹娜非常關心馬拉威。她成立一個非政府組織，照顧馬拉威孤兒，也捐款支持馬拉威學校和醫院。



（圖片取自網路）



