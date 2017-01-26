（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）美國資深女星瑪麗泰勒摩爾（Mary Tyler Moore）今天辭世，享壽80歲。在超過半世紀的演藝生涯中，她曾獲6座艾美獎並以1980年上映的「凡夫俗子」入圍奧斯卡最佳女主角。



1936年12月29日出生於紐約布魯克林的瑪麗泰勒摩爾，最讓美國觀眾印象深刻的代表作，是1970年代的電視喜劇影集「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）。



這位女星的公關布克斯包姆（Mara Buxbaum）今天發表聲明表示，瑪麗泰勒摩爾在親友陪伴下辭世，享壽80歲。與這位女星結髮33年的第三任丈夫萊文（RobertLevine）也隨侍在側。



除了演藝事業之外，瑪麗泰勒摩爾生前大力倡導動物保護，也積極參與「青少年糖尿病研究基金會」（Juvenile Diabetes Research Foundation）公益活動，為第一型糖尿病研究基金大力募款。這位女星在33歲那年，經醫師診斷證實患有第一型糖尿病。



2011年5月，瑪麗泰勒摩爾開刀移除腦膜瘤。1060126