【大成報記者張立明／雲林縣報導】國立雲林科技大學於25日舉辦新卸任校長交接典禮，在教育部林騰蛟常務次長的監交下，新任校長楊能舒從卸任校長侯春看手中交接印信，正式宣誓將於2月1日就職上任，成為國立雲科大第5任校長。楊能舒校長，為國立臺灣大學機械工程系學士、美國密西根州立大學機械工程碩士及美國賓州州立大學工業工程與管理系博士，學養深厚。1月25日之前擔任國立雲科大副校長，曾任國立雲科大教務長、學務長、系主任等，曾承辦全國大專運動會、擔任該校教學卓越計畫執行長，行政及教學經驗豐富。楊能舒校長表示，雲林科技大學以26年的時間，在前任4位校長的卓越領導及全體師生共同努力之下，不但在各個面向交出亮麗的具體績效，也建立國立雲科大在本地及國際之聲譽。新校長楊能舒表示，接掌國立雲科大，任重而道遠，非常感謝大家的支持。持續追求卓越是國立雲科大不變的決心，凝聚全體師生在學校發展的每一面向上，齊心合作用心用力，是他的任務。結合全體師生的智慧及執行力，國立雲科大不但將無懼於少子化區域化的威脅，更會突破挑戰，建立科技大學典範，發展成為國家競爭力的支柱。未來四年，首要教學目標是建立「在學與就業的連結」，另一目標是「孕育出有自信及學習興趣的學生」，持續推動「學生1+4專案」，堅守語言能力、專業能力、資訊能力、社團能力並重的學風。學校發展之重點工作包括：鼓勵特色教學與輔導、塑造學生自主學習風氣、成立標竿學術發展教師團隊、聚焦產業鏈結、打造溝通零距離之智慧校園及實質合作之國際化策略，增進學生的國際競爭力以及國際移動能力。在地化以及國際化本就是過去國立雲科大努力的方向，未來更會積極配合教育部政策，發揮國立雲科大專業力量，成為國家驕傲，更要請全體行政同仁，在學校發展的每一個面向上，不但要發揮自己，更要凝聚大家的智慧與力量，帶領學校邁向更精采的未來。大家的不辭辛勞勇於任事，也表示最誠摯之敬意與感激。他並以「科技實務、智慧創新」、「傳承優良、技職典範」作為學校未來發展願景。卸任、新任校長交接典禮上，國立雲科大為表達對侯春看校長的感謝，特別致贈侯校長名譽教授聘書。楊能舒校長隨後介紹新行政團隊一級主管與大家見面、並致發聘書。