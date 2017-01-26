美傳奇電視女星瑪麗泰勒摩爾去世中央社 (2017-01-26 06:12)
（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）據美國媒體報導，在1960年代和1970年代主演2部美國電視極受歡迎情境喜劇劇集的傳奇女星瑪麗泰勒摩爾（Mary Tayler Moore）去世，享壽80。
瑪麗泰勒摩爾1960年代因演出「狄克范戴克劇場」（The Dick Van Dyke Show），獲3次艾美獎。1970年代再度主演「瑪麗泰勒摩爾秀」（Mary Tayler Moore Show）又獲3次艾美獎和1次艾美特別獎。
這2部經典劇集對美國人的生活有深遠的影響。「瑪麗泰勒摩爾秀」並且被「時代雜誌」評為「改變電視」的17個電視節目之一。
瑪麗泰勒摩爾近年來健康不佳，一直被糖尿病所苦，2011年並且動過腦部手術。（譯者：中央社簡長盛）1060126
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