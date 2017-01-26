【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】竹苗區威秀影城2/3即將上映《分裂》和《黑貓魯道夫》2部新片，並推出「LINE＠壽星二月禮‧立春慶生觀影趣」等3項好康活動；2月份出生的影迷朋友，只要於購票時出示該影城「LINE@主頁上的壽星獨享活動圖示」及「身分證明文件」，即可兌換限量生日禮1份，讓影城陪你迎新春、慶生日！竹苗區威秀影城本周上映的新片介紹如下：■《分裂》類 型：懸疑、驚悚、劇情片 長：1時57分導 演：《靈異第六感》奈沙馬蘭演 員：《X戰警:天啟》詹姆斯麥艾維、《女巫》安雅泰勒喬伊、《臥底》金德瑞克特、《怒火特攻隊》布萊德威廉亨克、《破天荒》貝蒂芭克利內容介紹：多重人格這個心理疾病一直是醫界和科學家有興趣研究的課題，但有一學說指出多重性格的人可以根據他不同的人格特性在主導時能夠改變生理與記憶的狀態。雖然凱文已被他信任的心理醫生佛萊契博士證實擁有23個人格，但還有一個主宰支配所有人格的人格尚未顯現。凱文為了在所有人格的戰爭中存活下去，他不得不故意去綁架三名少女其中包括觀察入微的凱西，就在現實與幻想的世界即將崩解下，他必須想盡辦法戰勝並逃出。■《黑貓魯道夫》類 型：動畫片 長：1時29分導 演：湯山邦彦演 員： (配音)井上真央、鈴木亮平、八島智人、古田新太、水樹奈奈內容介紹：★全球熱賣100萬本的日本暢銷國民童書《黑貓魯道夫》首度改編動畫劇場版！★《神奇寶貝》《妖怪手錶》劇場版動畫團隊，傾心打造家喻戶曉的貓咪流浪奇遇記，今年寒假最療癒的都市童話！★日本上映票房突破10億日幣，口碑好評不斷！★日劇《朝5晚9》、電影《狼少女與黑王子》主題曲人氣演唱組合「back number」，獨家打造貓咪主題曲《黑貓之歌》黑貓魯道夫與最愛的主人理惠住在一起，某天牠為了逃離魚店老闆的追打而意外跳上長途貨車，不知不覺來到了大都會-東京。 牠在那裡邂逅了讓所有貓都畏懼、看得懂人類文字的街貓老大可多樂。找不到回家方向的魯道夫，只能跟著深諳街頭生存之道的可多樂，展開一段流浪貓的冒險生活…。究竟魯道夫能不能回到理惠的懷抱呢？可多樂又隱瞞了什麼不為人知的秘密？邀請大家跟著這群流浪貓們，一同探尋這個危機四伏的人類世界，盡情暢遊在溫暖動人的萌貓國度吧！全球熱賣超過100萬冊的齊藤洋原著暢銷兒童小說《黑貓魯道夫》，是日本最家喻戶曉的流浪貓故事，終於要以CG動畫形式萌翻大銀幕！本片找來19年來持續執導《神奇寶貝》劇場版的湯山邦彦，以及製播熱門3D動畫影集《小精靈世界》的榊原幹典聯手執導。編劇由《妖怪手錶》系列的劇本統籌加藤陽一擔任。動畫技術以現實生活中日本街道的流浪貓們為藍本，每一根毛都栩栩如生。配音卡司也邀來井上真央、鈴木亮平等人氣演員加持，還有影視御用人氣演唱組合「back number」打造主題曲《黑貓之歌》。片中除了惹人疼愛的貓咪們，結局更是賺人熱淚，是今年寒假最適合闔家觀賞的療癒系都市童話！（如欲查詢場次及訂票，可至威秀影城官方網站http://www.vscinemas.com.tw/ 或下載「威秀Fun電影」官方APP。）竹苗區威秀影城本周其他活動資訊：■春臨花馥開 幸福喜顏來A.旭日東昇陽光燦 彩鳳歡啼豐收1/26起，凡至新竹大遠百威秀購買GOLD CLASS頂級影廳任一電影場次及【春上懷情雙人套餐】，即可獲贈「GOLD CLASS原木隔熱墊」，數量有限，送完為止。B.雞鳴喜報花開滿 年迎新友伴春來1/27-1/29，凡至新竹大遠百威秀GOLD CLASS頂級影廳觀賞任一電影場次，並首次加入威秀影城LINE@好友，即有機會獲贈「HELAN激賞魅力旅行組」(價值1,680元)，數量有限，送完為止。C.立春鴻運滾滾來 走春福氣又發財2/3-2/5，凡雙人同行至GOLD CLASS頂級影廳購買任一電影場次，即可獲贈「新春福氣手工餅乾」，每日數量有限，送完為止。■金雞報喜賀新春 闔家歡影度好年「雞」祥如意獻禮：即日起至2/9活動期間，至全台威秀影城觀賞不同版本電影，搭配組合套餐並出示iShow卡消費集點，符合參與資格者即有機會獲得下列豐富好禮。A.觀賞一般廳2D(3D)版電影：iPad Mini 4(16G) Wifi版(價值12,900元)、WALLABY袋鼠牌28吋ABS霧面行李箱(價值1,780元)、或比亞樂提經典摩卡壺乙杯份(價值1,700元)。B.觀賞IMAX版 、4DX版、GOLD CLASS、Mappa(任一)影廳電影：Dyson吹風機 (價值14,600元)、嘉義商旅雲海獨賣套房住宿券(價值12,000元)、「Nina Ricci粉晶女性淡香水(價值3,000元)或覓境行館－慢活套房平日免費住宿券(價值2,980元)。（圖由竹苗區威秀影城提供／竹苗區威秀影城2/3即將上映《分裂》和《黑貓魯道夫》2部新片。）