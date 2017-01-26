▲我活該，我們常常是活該，把心愛的人事物推開，以為就要往更好的地方去了，結果沒有。（圖／Fran法蘭，2017.01.25）

一個星期天的晚上，冷呆了，窩在暖爐旁邊，一個人吃掉半斤的糖炒栗子。

白天工作的路上，經過一個賣糖炒栗子的發財車，香氣四溢，隱約覺得好像有什麼過往記憶被提醒了，一時興起就買了半斤回家。

以前我好喜歡吃糖炒栗子，大約是讀高中、大學的時候；每次放假回家的日子快來到，外婆或媽媽就會在街上買好糖炒栗子等我回家，只要我有回家，就一定能在家裡或外婆家發現糖炒栗子的蹤影。假日回家當千金大小姐，撒嬌耍賴毫不客氣，自己一個人可以邊看電視吃掉一斤。

直到有一天，開始在意起體重、外貌（少女心真是難以捉摸啊），同時發現栗子熱量很高⋯

「媽，以後不要再買了，我不喜歡吃了。」

「奶奶，以後不用買了，我沒那麼喜歡了。」

從此還真的就不再吃了。（為什麼在這種奇怪的、不必要的事情上那麼有毅力呢？）

獨居在台北好多年，也是不時有機會碰到糖炒栗子，但都提不起興致。這幾天冷風颼颼，身為異鄉人的寂寞情懷突然湧上，看見了就買了半斤，香噴噴地擁在懷裡。打算晚上邊看影集邊嗑，要一個人把它們吃光光，也像是溫習我被惦記、疼愛的日子。

現在身邊各式各樣的冷清，起頭，都是自己說不要的。

我活該，我們常常是活該，把心愛的人事物推開，以為就要往更好的地方去了，結果沒有。通常都是「結果沒有」，而前前後後，是償付了多少的代價，最後才知道有多愚蠢多冤枉⋯

差不多是過農曆新年的時候了，回家過年的時候，我看我就買一堆糖炒栗子好了，然後向大家宣告：好了，冤枉路我走完了，再度愛上糖炒栗子，浪子回頭金不換！

其實，吃成一個快樂的胖子又有什麼關係呢！

本文作者Fran 法蘭在Frandé 法蘭黛樂團擔任主唱、女長官兼打雜工。平時唱歌寫歌、編曲、音樂製作，偶爾寫寫文章，是個到處賣藝的人。發行過個人單曲【Miss Fran】以及樂團專輯【受寵若驚】【隨波逐流我不介意】，正準備發行法蘭黛第三張專輯。

facebook.com/frande.music

facebook.com/franchen1024