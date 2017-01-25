廖科溢困海上 船隻竟把求救當「打招呼」NOWnews今日新聞 (2017-01-26 00:00)
以《發現大絲路》獲得第49屆金鐘獎「行腳類節目主持人獎」的廖科溢，在主持備受肯定後，陸續推出多部節目《發現北緯30度》、《秘境不思溢》，以不同的角度，帶大家探訪各國令人意想不到的美景與新知。不過在多次旅途過程中，總是會遇到「意外」，原來他曾在海中漂流一個多小時，差點回不了家！
於2／3日起播出的《秘境不思溢-第二季》中，廖科溢造訪馬來西亞的海洋天堂「沙巴·環灘島（Mengalum Island）」，此島保留原始風貌，風景美不勝收，使得廖科溢赤腳漫步在藍天白雲相映的美麗沙灘上，原以為難得享受片刻度假氣氛，卻意外發生小插曲。
廖科溢笑說，在回程海上遇到船隻引擎故障，因為位置離島偏遠，一度沒有訊號，被迫只好對外求救，但在大家束手無策同時，突然救援小船經過，當下心情就像在大海找到漂流木般欣喜，殊不知，此船竟把他們的求救訊號當成是打招呼，就這樣默默離他們而去，好在最後一艘船經過時查覺不對，他們才因此獲救。
不僅如此，廖科溢與工作人員為了補捉馬來西亞神山「京那巴魯山（Mount Kinabalu）」第一道曙光，大夥花了近9個小時，徒步登上海拔3000多公尺處夜宿山屋，凌晨2點準備攻頂時，才被神山管理員告知，因未核准許可證所以禁止拍攝。其實無法拍攝最大原因，是委任的旅行社處理不周導致，害得廖科溢無可奈何，只能站在被雲海環繞距離山頂不到的2.75公里處，帶著遺憾望著近在咫尺的山頂。雖然可惜，但廖科溢不怪罪任何人，他只期許下次一定要完成攻頂，帶領觀眾一窺神山奧秘。
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