▲炎亞綸代言Optvision。（圖／公關提供，2017.01.25）

時常在臉書發文針砭時事，言辭犀利而中肯的歌手炎亞綸，被網友譽為「炎神」、「炎P」，今（25日）出席年前最後一個隱形眼鏡品牌Optvision代言活動，表示新的一年仍然會有「驚人發言」不停火，笑說要大家「敬請期待」，並呼籲大家在討論各式各樣的議題時，一定要先了解來龍去脈：「不要被網路流言影響而有情緒，這樣無法溝通。」

持續關注社會議題的炎亞綸，談及最近爭議不斷的「一例一休」時，表示政策並非不好，但：「不能各行各業都穿同一雙鞋。」直言不同職業有不同的工作型態，很難讓所有人都配合同一種作息模式。他還提到，很多人在關心某一項議題時，先看到網路流言的錯誤資訊，而有了情緒，此時就很難再和對方溝通，呼籲大家在討論議題時一定要先仔細了解爭議的內容，才能達到有效的溝通。

▲炎亞綸透露最近看上要價新台幣4億元的天母豪宅，可惜談價失敗。（圖／公關提供，2017.01.25）

透露近來有意購屋的炎亞綸，笑說連房市都可以略談一二，他表示最近去看房時，發現人氣慘淡，談判的主動權換到了買方手中，議價成功率變高，反向思考認為也許是進場的好時機。因媽媽習慣天母的生活圈，炎亞綸也以此區為主尋找物件，透露看到一間位於頂樓，屋齡5年、200多坪的房間很喜歡：「但是開價要4億！房仲還說『那個誰誰誰也來看了3、4次』。我開了一個很低的價錢，沒想到房仲居然有意協商！」但後來房仲認為房子條件優，有自信不砍價賣出，炎亞綸殺價失敗：「買房子有部份也是要看緣份！」

日前缺席華研尾牙，傳聞炎亞綸遭冷凍，他澄清是因為想好好休息，儲備精神體力應付接下來定裝、讀劇本工作，透露2月將到上海拍戲，表示大陸劇組重視「互相尊重」，談好條件不會輕易違背，約定工時也嚴格遵守，不像台灣簽好合約還是會私下拜託，導致拍戲時間一拖再拖。尾牙雖未到，但他也提供「可負擔」的獎金犒賞員工，自爆有年喝醉開心捐了新台幣50萬元傲視全華研，但是回家卻被媽媽念了一頓，笑翻眾人。