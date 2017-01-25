▲品冠5年和老婆遠赴加拿大度蜜月，一回國老婆就懷孕了，這次回去開唱，感覺像是去還願。（圖／種子音樂提供，2017.01.25）

歌手品冠受多倫多大學華人春晚之邀到加拿大演出，加拿大對品冠來說頗有淵源，因為5年他和老婆來此地度蜜月，一回國後老婆就懷孕，讓他升格當爸，直呼：「加拿大是我的福地！」笑稱這次工作其實是來「還願」，不忘加碼開玩笑：「還好這次老婆沒有來，不然回去之後太開心可能就有第三胎！」

相隔5年重返「播種之地」加拿大，首度登上多倫多Sony Centre無台，並與蔡健雅、方大同等歌手輪番熱唱，把《門沒鎖》、《我以為》、《掌心》、《隨時都在》等招牌歌曲獻給久違的多倫多歌迷，甚至突破管制區走下舞台與歌迷近距離互動自拍，親民作風讓滿場歌迷放聲尖叫。

▲品冠噴父愛，開心的為一雙兒女採購。（圖／種子音樂提供，2017.01.25）

趁著空檔，品冠也到當地著名的市集遊玩，尤其看到千顆形形色色的鎖頭排成的LOVE裝置藝術，有感而發地說：「以前我是個很怕被束縛的人，但現在是甘願被鎖。」結婚五周年的他，不忘加碼放閃告白愛妻，「因為遇上妳之後，我願意被妳鎖得緊緊的。」

▲品冠造訪千顆心型鎖頭市集，心繫愛妻，直說想被老婆緊緊鎖住。（圖／種子音樂提供，2017.01.25）