來這裡老婆就受孕！ 品冠重返「播種之地」還願NOWnews今日新聞 (2017-01-26 00:00)
歌手品冠受多倫多大學華人春晚之邀到加拿大演出，加拿大對品冠來說頗有淵源，因為5年他和老婆來此地度蜜月，一回國後老婆就懷孕，讓他升格當爸，直呼：「加拿大是我的福地！」笑稱這次工作其實是來「還願」，不忘加碼開玩笑：「還好這次老婆沒有來，不然回去之後太開心可能就有第三胎！」
相隔5年重返「播種之地」加拿大，首度登上多倫多Sony Centre無台，並與蔡健雅、方大同等歌手輪番熱唱，把《門沒鎖》、《我以為》、《掌心》、《隨時都在》等招牌歌曲獻給久違的多倫多歌迷，甚至突破管制區走下舞台與歌迷近距離互動自拍，親民作風讓滿場歌迷放聲尖叫。
趁著空檔，品冠也到當地著名的市集遊玩，尤其看到千顆形形色色的鎖頭排成的LOVE裝置藝術，有感而發地說：「以前我是個很怕被束縛的人，但現在是甘願被鎖。」結婚五周年的他，不忘加碼放閃告白愛妻，「因為遇上妳之後，我願意被妳鎖得緊緊的。」
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