▲2017 台北電影學院「攝影大師Rodrigo Prieto講座」。（圖／記者陳明安攝，2017.1.25）

美墨混血攝影師羅德里哥・普里亞沱（Rodrigo Prieto），今（25）接受台北市文化局、影委會邀請舉辦講座，因為起飛前正巧錯過奧斯卡公布入圍名單，使得飛機才落地，就得知入圍最佳攝影獎消息。上次與李安合作《斷背山》時，羅德里哥也曾入圍奧斯卡，他也現場分析兩位導演的不同，透露李安比較龜毛。

由於電影中出現許多自然美景，羅德里哥也誇獎台灣的美景幫助非常大，「無論是完美的植被或是地貌，都讓攝影機隨意一架就能拍出完美的畫面！」而墨西哥總統在奧斯卡名單公布後，特別發twitter祝福。由於羅德里哥具有墨西哥移民的身分，他除了相當開心收到祝福外，也對於能在目前美墨關係緊張時，擔任橋樑感到光榮。

▲羅德里哥在台上開心的拍攝觀眾。（圖／記者陳明安攝，2017.1.25）

對於兩位導演，李安與史柯西斯的合作經驗，羅德里哥分析李安喜歡「斤斤計較」，連觀景窗都喜歡親自看過，決定拍攝的範圍要從哪邊開始、哪邊結束。而史柯西斯則認為只要達到導演要求，就會讓攝影師自由發揮，「所以跟他合作，看到最後成果前，總會覺得很刺激！」對於《沈默》全片都在台灣取景，他也大讚台灣是個「細緻且文明的城市。」