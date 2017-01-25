御用攝影師爆料 羅德里哥：李安比較龜毛NOWnews今日新聞 (2017-01-26 00:00)
美墨混血攝影師羅德里哥・普里亞沱（Rodrigo Prieto），今（25）接受台北市文化局、影委會邀請舉辦講座，因為起飛前正巧錯過奧斯卡公布入圍名單，使得飛機才落地，就得知入圍最佳攝影獎消息。上次與李安合作《斷背山》時，羅德里哥也曾入圍奧斯卡，他也現場分析兩位導演的不同，透露李安比較龜毛。
由於電影中出現許多自然美景，羅德里哥也誇獎台灣的美景幫助非常大，「無論是完美的植被或是地貌，都讓攝影機隨意一架就能拍出完美的畫面！」而墨西哥總統在奧斯卡名單公布後，特別發twitter祝福。由於羅德里哥具有墨西哥移民的身分，他除了相當開心收到祝福外，也對於能在目前美墨關係緊張時，擔任橋樑感到光榮。
對於兩位導演，李安與史柯西斯的合作經驗，羅德里哥分析李安喜歡「斤斤計較」，連觀景窗都喜歡親自看過，決定拍攝的範圍要從哪邊開始、哪邊結束。而史柯西斯則認為只要達到導演要求，就會讓攝影師自由發揮，「所以跟他合作，看到最後成果前，總會覺得很刺激！」對於《沈默》全片都在台灣取景，他也大讚台灣是個「細緻且文明的城市。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asus 14吋 X450JN 筆電．APPLE 筆電．asus 14吋 筆電．雙核心筆電．雙核心 筆電．ASUS 筆電 電池．筆電 i5．i7 筆電．ACER 11.6 筆電．ASUS i5 筆電．LENOVO 雙核心 筆電
統神一出誰與爭鋒？十大人氣實況主揭曉【網路溫度計】
2017奧斯卡入圍名單 《樂來越愛你》14項平紀錄【NOWnews今日新聞】
麻醉2黃健瑋前進約旦 期許把自己帶回來【中央社】
林志玲變小三？ 「新朋友」被爆早有女友【NOWnews今日新聞】
「這個」竟要價10萬 藍心湄待陳美鳳不手軟【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》