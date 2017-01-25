在菲律賓綁架自己3歲女兒 妻報警台籍男子被逮NOWnews今日新聞 (2017-01-25 00:12)
台灣一名40歲賴姓男子，涉嫌在菲律賓綁架自己的3歲幼女，全案經女童母親通報警方後，警方經過幾日搜索，於22日上午將女童救出並將賴男逮捕，目前拘禁於碧瑤市（Baguio）監獄。
根據菲律賓ABS-CBN新聞網報導，賴男於16日把女兒從安格利斯市（Angeles）綁架到碧瑤市，女童母親表示，這已經是賴男第二次做這種事情，第一次的情況更嚴重，賴男還用繩子將她與女傭綁起來。
女童母親因擔心女兒遭傷害而報案，警方於22日上午將女童救出，並將賴男帶回調查局調查，雖然這起案件看起來像是家庭紛爭，但因賴男未徵得女童母親許可，強行把女兒帶走，仍構成綁架行為，而綁架在菲律賓屬於不可交保的重罪，因此賴男目前被拘禁於碧瑤市監獄。
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