（中央社新德里24日綜合外電報導）科學家將攜帶儀器測量聖母峰（Mount Everest）高度，以確定尼泊爾兩年前發生的大地震是否真的讓這座全球最高峰少了1英寸。



印度最高測量官員今天說，一個由科學家組成的團隊將派至鄰近國家尼泊爾去測量聖母峰，盼藉此平息對這座世界最高峰真正高度的爭辯。



2015年，規模7.8強震讓尼泊爾死傷慘重，奪走數千條人命，也改變了這個喜馬拉雅山（Himalayan）國家的地貌。



衛星資料當時似乎顯示，受強震影響，正式高度為海拔8848公尺的聖母峰，因此少了數毫米到一英寸（2.54公分）。



不過，印度測量總監拉奧（Swarna Subba Rao）說，科學界一直對此存疑，引發新一波對聖母峰的探勘和測量。



「印度新聞信託社」（PTI）引述拉奧說：「我們將重新測量。」他說，科學團隊將在兩個月內啟程。



「尼泊爾大地震已過去兩年了，但科學界對聖母峰高度減少仍存疑。」



測量行動需要一個月觀測時間，另外大約需要兩週來正式公布資料。



另有官員告訴法新社，一個由5人組成的團隊將於冬季結束時出發探勘，並利用地面儀器測量聖母峰的真正高度。（譯者：中央社周慧盈）1060124